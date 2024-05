Le conseil de sécurité exige une enquête sur les charniers découverts à Gaza

Dans cette déclaration, les membres soulignent l'importance que les coupables soient tenus responsables des violations des droits de l'homme. Ils demandant que "des enquêteurs aient un accès sans restrictions à tous les lieux où des fosses communes sont présentes dans la bande de Gaza" afin d'y mener une enquête "immédiate, indépendante, rigoureuse, complète, transparente et neutre".

En tout, sept fosses communes au moins ont été retrouvées avec des centaines de corps. Trois charniers ont été mis au jour sur le site d'al-Chifa, qui était le plus grand hôpital de Gaza. Plus de 180 corps y auraient été retrouvés. Trois autres fosses communes ont été découvertes à l'hôpital Nassar de Khan Younis et une à l'hôpital Kamal Adwan de Beit Lahiya. Les bilans rapportés par les médias évoquaient entre quelques dizaines à plus de 180 corps retrouvés à chaque endroit.