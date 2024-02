Le Conseil d'Etat somme le régulateur des médias de mieux contrôler CNews

Le Conseil d'Etat a demandé mardi à l'Arcom, le régulateur des médias, de renforcer son contrôle sur la chaîne d'information CNews, dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, à la suite d'un recours de l'ONG Reporters sans frontières.

La plus haute juridiction administrative a "enjoint à l’Arcom de réexaminer dans un délai de six mois le respect par la chaîne CNews de ses obligations en matière de pluralisme et d’indépendance de l’information", selon un communiqué.