Le corps d'un Israélien tué lors de l'attaque du Hamas retenu à Gaza

Le corps d'un Israélien tué le 7 octobre lors de l'attaque sans précédent du Hamas en Israël a été transporté dans la bande de Gaza et y est retenu depuis, a annoncé vendredi la communauté de son kibboutz.

Tamir Adar, 38 ans, était présumé vivant et considéré otage dans le territoire palestinien mais l'armée israélienne a confirmé qu'il avait été tué le jour de l'attaque du mouvement islamiste palestinien, a déclaré le kibboutz Nir Oz dans un communiqué.

Tamir Adar faisait partie des quelque 250 personnes prises en otage dans les localités frontalières et les postes militaires israéliens le 7 octobre.

Sa grand-mère en faisait également partie, mais elle a été libérée avec une centaine d'autres otages, dont certains en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël lors d'une trêve d'une semaine fin novembre.

Nir Oz a été un des kibboutz les plus durement touchés par l'attaque du Hamas. Plus de 70 des 400 habitants de la communauté ont été enlevés, soit le nombre le plus élevé pour une seule communauté.