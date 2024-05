Le Covid a fait chuter l'espérance de vie de près de deux ans de 2019 à 2021

Entre 2019 et 2021, l'espérance de vie mondiale a chuté de 1,8 an pour atteindre 71,4 ans, soit le niveau de 2012, selon le rapport annuel de l'OMS sur les statistiques sanitaires mondiales.

Un tel traité peut servir, selon lui, "non seulement pour renforcer la sécurité sanitaire mondiale, mais aussi pour protéger les investissements à long terme dans le domaine de la santé et promouvoir l'équité au sein des pays et entre eux".

Selon un communiqué de l'OMS, les régions des Amériques et de l'Asie du Sud-Est ont été les plus durement touchées, avec une baisse de l'espérance de vie d'environ 3 ans et de l'espérance de vie en bonne santé de 2,5 ans entre 2019 et 2021.

En revanche, la région du Pacifique occidental a été la moins touchée, avec des baisses de moins de 0,1 an d'espérance de vie et de 0,2 an d'espérance de vie en bonne santé, sur la même période.