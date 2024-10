Le Cybercab, robotaxi de Tesla, enfin dévoilé mais laisse les experts sur leur faim

Le robotaxi de Tesla, baptisé Cybercab, a enfin été présenté au public, mais le manque de détails concernant un véhicule dont la production devrait commencer "avant 2027" a déçu et l'action du constructeur automobile était sanctionnée vendredi sur les marchés.

Vers 18H00 GMT, l'action chutait de 8,11% à la Bourse de New York.

Le taxi électrique sans conducteur, dépourvu de volant et de pédales, doit être commercialisé à moins de 30.000 dollars, rechargeable par induction et "dix à vingt fois" plus sûr qu'une voiture conduite par un humain, a affirmé Elon Musk, patron de Tesla, lors de la présentation intitulée "We, Robot" aux studios de cinéma Warner à Los Angeles.