Le "Dali", un cargo récent battant pavillon singapourien

Le cargo "Dali", qui a provoqué l'effondrement d'un pont mardi à Baltimore aux Etats-Unis, est un porte-conteneurs récent battant pavillon de Singapour. Peu après sa mise à flot, en 2016, le navire avait causé un premier incident en touchant un quai du port d'Anvers, en Belgique, selon les sites Vessel Finder et Shipwrecklog.

Construit par les chantiers du coréen Hyundai en 2015, il est long de 300 mètres pour 48 mètres de largeur, 24,8 mètres de hauteur et 15 mètres de tirant d'eau.

Aucun membre de l'équipage n'a été blessé et il n'y a pas eu de pollution constatée, a souligné Synergy.

Habitué des trajets entre l'Asie et la Côte Est des Etats-Unis, le "Dali" avait traversé le canal de Panama le 13 mars avant de passer par les ports de New York, Norfolk et finalement Baltimore.

Ses réservoirs peuvent contenir jusqu'à 8.344 mètres cubes de fioul, selon Marine Traffic. Il est assuré par la société britannique Britannia.