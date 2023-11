Le danseur Trajal Harrell, un Américain à Paris

Il aime investir les salles de musées et danser sur des scènes non traditionnelles: l'Américain Trajal Harrell ne dérogera pas à la règle en présentant de jeudi à samedi sa création "Tambourines" au Centre Pompidou à Paris.

"J'aime le (lieu, ndlr) théâtre mais j'ai besoin de travailler et d'évoluer dans d'autres contextes", affirme à l'AFP celui qui a été accueilli à ses débuts dans l'église Judson Church de New York, lieu de création contemporaine à partir des années 1950 et fut en résidence au MoMA à New York.

Avec neuf pièces jouées cet automne à Paris, le danseur et chorégraphe, directeur du Schauspielhaus Zurich Dance Ensemble depuis 2019, est à l'honneur et bénéficie d'un coup de projecteur du Festival d'automne.

Dans son travail, montré aussi au Festival d'Avignon, il s'est d'abord intéressé aux relations entre la danse post-moderne et la tradition du voguing, une danse urbaine inspirée des défilés de mode et pratiquée par des membres des communautés LGBTQ+ et afro-américaines.