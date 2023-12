Le défenseur des droits humains Daouda Diallo enlevé au Burkina Faso

Le secrétaire général du Collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, Daouda Diallo, a été enlevé vendredi à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, a rapporté lundi Human Rights Watch dans un communiqué. Au moins quatre individus non identifiés auraient fait monter l'homme dans un véhicule avant de prendre la fuite. L'organisation internationale appelle à sa libération immédiate.

"Les autorités du Burkina Faso doivent enquêter de toute urgence et de manière impartiale sur l'enlèvement de Daouda Diallo et le libérer s'il est détenu par le gouvernement", a exigé la chercheuse sur le Sahel de l'organisation Human Rights Watch, Ilaria Allegrozzi. "Nous sommes extrêmement préoccupés par la sécurité de Daouda Diallo et de tous ceux qui travaillent pour renforcer le respect des droits humains au Burkina Faso."

"Depuis sa prise de pouvoir en octobre 2022 à la suite d'un coup d'État, la junte militaire du Burkina Faso exerce une répression croissante contre la dissidence pacifique et les médias, limitée à l'espace civique dans le pays. Les journalistes nationaux et internationaux ainsi que les membres de la société civile sont de plus en plus victimes de harcèlement, de menaces et d'arrestations arbitraires", est-il rappelé dans le communiqué.