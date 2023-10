Le "développement a reculé" à Gaza depuis 2007, selon l'ONU

Le développement "a reculé" dans la bande de Gaza depuis le début en 2007 du blocus israélien, a affirmé mercredi la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced), jugeant les conséquences économiques de la guerre entre Israël et le Hamas "impossibles à définir".

"Depuis le début des restrictions et des bouclages, Gaza a connu seize années pendant lesquelles le développement a reculé et le potentiel humain et le droit au développement ont été réprimés", a affirmé l'organe dépendant de l'ONU dans son rapport annuel sur l'économie palestinienne.

Le rapport sur l'économie palestinienne en 2022 indique qu'un "blocus de plusieurs décennies a vidé l'économie de Gaza de sa substance, laissant 80% de la population dépendante de l'aide internationale".

Le PIB par habitant de la Palestine ne représente actuellement que 8% de celui d'Israël, tandis que le chômage atteint 45% dans la bande de Gaza et 13% en Cisjordanie, selon le rapport.

"Le cercle vicieux de la destruction et de la reconstruction partielle doit être brisé en négociant une solution pacifique, fondée sur le droit international et les résolutions pertinentes de l'ONU et du Conseil de sécurité, pour mettre fin aux hostilités, et en augmentant l'aide des donateurs au redressement d'une économie dévastée par la guerre", écrit la Cnuced dans sa conclusion.