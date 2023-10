Le dirigeant du Nagorny Karabakh promet de rester jusqu'à la fin des opérations de secours

Samvel Shahramanian "restera à Stepanakert avec un groupe de responsables jusqu'à la fin des opérations de recherche et de secours pour les morts et les personnes disparues à cause des opérations militaires" et de l'explosion meurtrière d'un dépôt de carburant fin septembre, a déclaré le gouvernement de cette république autoproclamée dans un communiqué.

L'offensive de 24 heures lancée par Bakou les 19 et 20 septembre dans cette enclave peuplée majoritairement d'Arméniens a fait, au total, près de 600 morts.