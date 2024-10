Le dissident Orlov convaincu d'une sous-estimation du nombre de prisonniers politiques en Russie

Figure majeure de la défense des droits humains en Russie, Oleg Orlov a passé plusieurs mois à être transféré de prison en prison. Aujourd'hui libre, il est convaincu que le pays compte beaucoup plus de prisonniers politiques qu'on ne le croit.

Condamné à deux ans et demi de prison en février 2024 pour avoir dénoncé l'invasion de l'Ukraine, cet homme de 71 ans a été libéré en août aux côtés d'opposants et de journalistes russes et étrangers en échange d'agents russes détenus en Occident.