Le dollar franchit la barre des 160 yens, un plus haut depuis 34 ans

Un peu avant, la Banque du Japon (BoJ), avait opté pour le statu quo monétaire, lors de sa réunion de vendredi, faisant dévisser le yen alors que le gouvernement nippon n'est pas non plus intervenu sur le marché des changes pour soutenir sa devise.

Les autorités japonaises se sont dites à plusieurs reprises prêtes à intervenir en cas de mouvements incontrôlés du taux de change, citant la spéculation comme un problème majeur.

Toutefois, les observateurs sont sceptiques quant à l'efficacité de ce qui serait la première intervention depuis la fin 2022.