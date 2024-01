Le "drone soccer" espère conquérir le monde grâce au CES de Las Vegas

Cinq drones rouges affrontent cinq drones bleus, tous pilotés avec des télécommandes par des joueurs et joueuses postés à l'extérieur du terrain de jeu grillagé, pour éviter qu'un drone en perdition n'aille blesser quelqu'un.

"Trois drones défenseurs restent devant le but", un anneau blanc de 60 centimètres de diamètre --surnommé donut-- situé à 3,5 mètres de hauteur, explique à l'AFP Sean Greenhalgh, joueur professionnel de "drone soccer", 32 ans. Pour marquer, le drone doit traverser le donut.

Comme au football, l'objectif est de marquer un but.

C'est parti pour trois minutes de jeu. Tout va très vite. Les drones --protégés dans des boules alvéolées de 40 cm de diamètre-- décollent, virevoltent, se percutent, rebondissent sur les côtés et sur le sol recouvert d'un revêtement moelleux vert.

Ancien employé de la chaîne américaine de supermarchés Trader Joe's, il a découvert cette discipline lors d'une formation de prises de vue par drone. C'était il y a un an à peine.

Il est désormais capitaine et principal attaquant de l'équipe américaine de "drone soccer", et l'enseigne à des enfants à partir de quatre ans. Et il paraît vivre assez confortablement de sa nouvelle passion.

"Le jeu a été créé par un ingénieur qui s'est inspiré de Harry Potter", où les sorciers se passionnent pour le quidditch (sorte de football volant), explique Jasmine Lee, commentatrice du match.