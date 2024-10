Le fabricant de drones chinois DJI poursuit le Pentagone pour l'avoir inscrit sur sa liste noire

"Le 18 octobre, DJI a intenté une action en justice pour contester sa désignation erronée par le département de la Défense (DoD) comme une +entreprise militaire chinoise+", a déclaré DJI dans un communiqué transmis à l'AFP.

Les Etats-Unis avaient ajouté en 2022 DJI à leur liste d'entreprises chinoises liées à l'armée.

Dans son communiqué, DJI affirme avoir tenté de "dialoguer avec le département de la Défense depuis plus de 16 mois", mais qu'elle a maintenant "constaté qu'elle n'avait pas d'autre choix que de demander réparation devant un tribunal fédéral".

"DJI n'est ni détenu ni contrôlé par l'armée chinoise, et le DoD lui-même reconnaît que DJI fabrique des drones grand public et commerciaux, et non des drones militaires. DJI est une entreprise privée et ne devrait pas être classée à tort comme une entreprise militaire", a plaidé la société qui domine le marché des drones.