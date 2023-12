Le futur astronaute belge Raphaël Liégeois et M. De Croo découvrent la NASA à Houston

Raphaël Liégeois a été sélectionné en novembre 2022 avec quatre autres Européens pour rejoindre en février dernier le corps des astronautes de l'Agence spatiale européenne (ESA) avec comme premier objectif un séjour d'environ six mois à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Cet ingénieur multi-diplômé et chercheur en neurosciences - et pilote de montgolfière à ses heures - âgé de presque 36 ans a entamé sa formation de base ("basic training"). Elle se déroule principalement au Centre européen des astronautes, à Cologne (Allemagne), mais aussi dans d'autres pays partenaires de ce programme international, dont en Russie, au Japon, au Canada et bien entendu aux Etats-Unis.

Il a fait connaissance samedi après-midi (heure locale) avec le Lyndon B. Johnson Space Center de l'agence spatiale américaine, installé dans cette grande ville texane, en compagnie de M. De Croo, qui effectue une courte visite de travail aux Etats-Unis. Il a notamment pu découvrir, tout comme le Premier ministre et sa délégation, des reproductions grandeur nature des différents modules composant l'ISS, tout comme une réplique du futur vaisseau de la mission Artemis, un programme habité de la NASA qui vise à amener un équipage sur le sol lunaire d'ici 2025.