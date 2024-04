Le G7 condamne "unanimement" l'attaque iranienne, les parties appelées "à la retenue"

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a publié une déclaration à la suite de la vidéoconférence, à laquelle elle a également participé. "Nous exprimons notre solidarité et notre soutien au peuple israélien, et réaffirmons notre engagement sans faille en faveur de sa sécurité", peut-on y lire. "Les actions de l'Iran risquent de provoquer une escalade régionale incontrôlable. Celle-ci doit être évitée. (...) Nous demandons à l'Iran et à ses exécutants de cesser complètement l'attaque. Toutes les parties doivent faire preuve d'une retenue maximale." Les leaders vont "réfléchir à des sanctions supplémentaires contre l'Iran (...) En particulier, sur les programmes de drones et de missiles", ajoute la cheffe de l'exécutif européen.

Les dirigeants des pays du G7 se sont dits "prêts à prendre des mesures" contre l'Iran "en réponse à de nouvelles initiatives de déstabilisation", confirme un communiqué diffusé par la présidence italienne. "Nous exigeons que l'Iran et ses alliés cessent leurs attaques", affirment les dirigeants du G7, qui réunit les Etats-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie et le Japon. "Nous exprimons notre solidarité et notre plein soutien à Israël et à son peuple, et nous réaffirmons notre engagement en faveur de sa sécurité", déclarent-ils dans le communiqué commun.