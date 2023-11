Le G7 promet de rester "uni" dans son soutien "ferme" à l'Ukraine

Ils ont aussi affirmé leur volonté de continuer d'imposer ensemble des "sanctions sévères" à Moscou, d'accélérer les efforts de reconstruction de l'Ukraine sur "les moyen et long termes" et d’"œuvrer à un processus de paix" avec d'autres partenaires internationaux, selon un communiqué du ministère japonais des Affaires étrangères.

L'Ukraine redoute de plus en plus une lassitude de ses soutiens, alors que sa contre-offensive lancée en juin n'a donné que des résultats très limités jusqu'à présent et que la probabilité d'une longue guerre d'attrition augmente.

Il est important pour le G7 de dire clairement à la communauté internationale que son engagement à soutenir l'Ukraine "ne s'essoufflera jamais", même si un nouveau conflit au Proche-Orient a éclaté, selon des propos de la ministre japonaise des Affaires étrangères Yoko Kamikawa rapportés dans le communiqué.

Les chefs de la diplomatie des principales démocraties de la planète ont aussi "condamné fermement" les transferts d'armes nord-coréennes vers la Russie, rappelant qu'ils étaient "en directe violation" des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.