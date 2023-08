Le général Brice Oligui Nguema, un "meneur d'homme" populaire dans l'armée

Cet homme de 48 ans à la carrure athlétique et au crâne chauve, que l'on dit aussi discret que secret, n'est pas apparu dans les trois premiers communiqués qu'il a laissés lire par des colonels et lieutenants-colonels à l'antenne de la télévision d'Etat. Y compris celui qui l'intronise président de transition, à la tête du "Comité pour la transition et la restauration des institutions" (CTRI).

Cette scène de liesse au beau milieu des redoutables bérets verts, donne à voir la popularité de ce militaire chevronné, qui a vite gagné ses galons en tant qu'aide de camp de l'ancien président du Gabon, Omar Bongo Ondimba, père d'Ali Bongo, qui avait dirigé le pays pendant près de 41 ans jusqu'en 2009.

Ce chef respecté et charismatique de la Garde républicaine (GR), selon ses proches, était à la tête de la plus puissante unité de l'armée depuis 2019.