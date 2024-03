Le gouvernement américain accuse Apple de pratiques monopolistiques sur l'iPhone

Alors qu'Apple était surtout critiqué, ces dernières années, pour avoir obligé les sociétés tierces à passer par sa boutique d'applications et à payer des commissions importantes sur toutes les transactions, cette action se concentre sur d'autres aspects de l'écosystème iPhone.

Le gouvernement américain a assigné en justice Apple jeudi pour pratiques monopolistiques liées à l'iPhone et aux contraintes fixées par le groupe californien aux développeurs d'applications.

"Toutes les décisions prises par Apple ont établi et renforcé les défenses protégeant son monopole dans le domaine des smartphones", fait valoir le gouvernement américain, qui s'est associé aux procureurs de quinze Etats et à celui de la capitale fédérale Washington pour saisir la justice fédérale civile du New Jersey.

Ce faisant, Apple a lésé "les utilisateurs, les développeurs et d'autres parties qui ont contribué à faire de l'iPhone ce qu'il est aujourd'hui", poursuit le document de l'assignation.

"Si cette situation n'est pas remise en cause, Apple va continuer à solidifier son monopole sur les smartphones", a prédit le ministre de la Justice, Merrick Garland, lors d'une conférence de presse.S