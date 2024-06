Le gouvernement Biden annonce des mesures pour protéger de vastes zones d'Alaska

La route Ambler, dont la longueur prévue était d'environ 340 km, aurait "nécessité le franchissement de plus de 3.000 cours d'eau et aurait eu des répercussions sur des populations d'espèces sauvages menacées", notamment une espèce de poisson et des caribous "déjà en déclin", selon un communiqué du ministère de l'Intérieur. Cette voie aurait menacé la subsistance des populations locales, et provoqué un impact "irréparable sur le permafrost", ajoute le communiqué

Le gouvernement du démocrate a également annoncé son intention de maintenir la protection d'une immense zone en Alaska que l'administration de Donald Trump avait tenté de retirer afin de permettre son exploitation minière, gazière et pétrolière. Cette zone recouvre au total quelque 11 millions d'hectares dans l'ouest de l'Alaska notamment.