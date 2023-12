Le gouvernement Hamas annonce 12 morts dans des frappes israéliennes à Rafah

Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé mercredi qu'au moins douze Palestiniens avaient été tués dans des frappes israéliennes visant selon lui des maisons et une mosquée à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

Dans un communiqué, le ministère de la Santé a rapporté que les frappes aériennes avaient fait "12 martyrs et des dizaines de blessés, dont des enfants et des femmes, qui ont été récupérés sous les décombres après que des maisons et une mosquée ont été ciblées, à quelques centaines de mètres de l'hôpital koweïtien" de Rafah.

Selon des journalistes de l'AFP sur place et des témoins, des dizaines de maisons ont été touchées. Des colonnes de fumée étaient visibles au-dessus de la ville de Rafah, d'après des images de l'AFPTV.