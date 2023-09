Le gouvernement mexicain promet la transparence sur l'affaire des 43 étudiants disparus

Toutes les informations relatives à l'affaire seront "remises aux pères et aux mères des étudiants disparus d'Ayotzinapa" (Guerrero, sud).

Selon les versions officielles, ils ont été détenus par la police, en collusion avec des criminels, et auraient été livrés au cartel des Guerreros Unidos qui les aurait assassinés.

Ces étudiants de l'école normale d'Ayotzinapa ont disparu une nuit de septembre 2014 après s'être rendus à Iguala, où ils s'apprêtaient à monter à bord de plusieurs autobus pour se rendre à Mexico et participer à une manifestation.

"Rien n'est caché et les personnes impliquées ne sont pas protégées", a déclaré le sous-secrétaire aux droits humains, Alejandro Encinas.

Les familles ont rejeté l'enquête du gouvernement d'Enrique Peña Nieto (2012-2018), qui affirmait notamment que les jeunes avaient été confondus avec des membres d'un autre cartel.

Le président López Obrador a par la suite mis en place une commission chargée de faire la lumière sur cette affaire.

Ce groupe d'enquêteurs, formé après un accord entre le gouvernement et la Commission interaméricaine des droits de l'homme, affirme que l'armée mexicaine a permis l'attaque et le meurtre des étudiants, les a dissimulés et n'a pas fourni d'informations transparentes sur les faits.