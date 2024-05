Le groupe Amgen optimiste quant au développement d'un nouveau médicament contre l'obésité

Le laboratoire pharmaceutique américain Amgen se montre optimiste quant au développement d'un nouveau traitement contre l'obésité, le MariTide. Les premiers résultats d'un essai clinique sont "très encourageants", a estimé jeudi le CEO Robert Bradway lors de la conférence de présentation des résultats trimestriels de son groupe. Ses déclarations ont fait grimper les actions d'Amgen de 15,9% à l'ouverture de la bourse vendredi, ce qui représente la hausse la plus élevée depuis juillet 2009.

"Nous sommes confiants dans le profil différencié du MariTide et nous pensons qu'il répondra à d'importants besoins médicaux non satisfaits", a renchéri M. Bradway.

D'autres entreprises pharmaceutiques à l'instar de Eli Lilly & Co et Novo Nordisk ont déjà lancé avec succès des médicaments contre l'obésité. Il s'agit d'un marché très important, qui selon l'agence de presse financière Bloomberg, pourrait représenter d'ici 2030 plus de 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel.