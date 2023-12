Le Hamas affirme ne plus libérer d'otage sans un cessez-le-feu complet

Saleh el-Arouri a également déclaré qu'aucune négociation pour un cessez-le-feu n'était actuellement en vue. "Israël a décidé qu'il ne souhaitait pas reprendre les pourparlers en vue d'un échange de prisonniers dans de nouvelles conditions", a déclaré le numéro 2 du Hamas.

"Israël pense que des femmes et enfants sont toujours retenus en otage, même si nous avons clairement indiqué que nous avons remis toutes les femmes et tous les enfants, et qu'il ne reste plus que des hommes et des soldats parmi les otages", a-t-il confié à al-Jazeera. Le cabinet du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu soupçonne en effet que vingt femmes et deux enfants sont toujours détenus à Gaza. Il s'agirait notamment d'une femme et de ses deux fils, déclarés morts par le Hamas voici plusieurs jours. Selon un porte-parole de l'armée israélienne, leur décès n'a pas été confirmé.