Le Hamas affirme que l'attaque du 7 octobre était "une étape nécessaire"

Le Hamas a ajouté que dans le "chaos" autour de la frontière entre Israël et la bande de Gaza, "peut-être que des erreurs ont eu lieu", niant cependant avoir visé des civils, si ce n'est "par accident, et au cours de confrontations avec les forces d'occupation", et ce, malgré les 1.140 personnes tuées lors de cette attaque sans précédent, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP à partir de données officielles israéliennes, notamment plus de 360 festivaliers à Réïm.

Dans le même document, le mouvement islamiste a exigé que "l'agression israélienne" à Gaza cesse, et a déclaré que le seul peuple palestinien doit décider de l'avenir du territoire. "Nous rejetons catégoriquement tout projet international ou israélien visant à décider de l'avenir de la bande de Gaza", a affirmé le mouvement palestinien.