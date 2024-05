Le Hamas affirme que plus de 100 universitaires ont été tués dans la guerre

Le Hamas a publié jeudi une liste de plus de 100 universitaires et chercheurs qui, selon lui, ont été tués depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza déclenchée après l'attaque du groupe islamiste palestinien sur Israël le 7 octobre.

"Le message est clair. Leur objectif est d'éliminer complètement les scientifiques et les chercheurs", poursuit-il.

"Nous condamnons fermement l'assassinat par l'occupant de scientifiques, d'universitaires, de professeurs d'université et de chercheurs, qui constituent un groupe prestigieux dans la société palestinienne de la bande de Gaza", déclare dans un communiqué le bureau des médias du gouvernement du Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007.

Le nom du chirurgien et professeur de médecine Adnane Ahmed Atiya al-Bourch est également mentionné.

Parmi les 104 noms inscrits sur la liste figure celui de Sofiane Tayeh, président de l'université islamique de Gaza et chercheur de premier plan en physique et en mathématiques appliquées.

Interrogée alors sur son décès en détention, l'armée israélienne avait déclaré n'être "pas au courant d'un tel incident".

Le gouvernement du Hamas a appelé "les pays libres du monde et toutes les organisations liées à l'éducation et à l'enseignement supérieur dans le monde à condamner ce crime historique et à faire pression sur l'occupation pour qu'elle mette fin à la guerre génocidaire".

Ces déclarations s'inscrivent dans un contexte de manifestations d'étudiants contre la conduite de la guerre par Israël dans des campus des Etats-Unis et en Europe.