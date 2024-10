Le Hamas annonce la mort d'un de ses commandants dans une frappe israélienne au Liban

Le Hamas palestinien a annoncé la mort samedi d'un de ses commandants et de sa famille dans une frappe israélienne sur un camp de réfugiés palestiniens près de Tripoli dans le nord du Liban.

Saïd Attallah Ali, sa femme et deux de ses filles ont été tués dans une frappe dans le camp de Beddawi selon un communiqué du Hamas, la première dans cette région depuis le début du conflit entre le mouvement islamiste et Israël il y a près d'un an.

Depuis le début de son offensive à Gaza, Israël a pris pour cible des responsables du Hamas au Liban. Au total, au moins 18 commandants et militants ont été tués dans le pays, selon le mouvement islamiste palestinien.