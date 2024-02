Le Hamas assure que le plan d'après-guerre de Netanyahu "ne réussira jamais"

"S'agissant du jour d'après dans la bande de Gaza, Netanyahu présente des idées dont il sait très bien qu'elles ne réussiront jamais", a déclaré Oussama Hamdane.

Le document que M. Netanyahu a soumis jeudi soir au cabinet de sécurité du gouvernement et que l'AFP a pu consulter vendredi, rappelle en préambule les objectifs de l'armée à Gaza: démantèlement du Hamas et du Jihad islamique et libération de tous les otages encore retenus.