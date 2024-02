Le Hamas condamne les frappes américaines en Syrie et en Irak: "C'est de l'huile sur le feu"

Les États-Unis "portent la responsabilité des conséquences de cette brutale agression contre l'Irak et la Syrie, qui met de l'huile sur le feu", a déclaré le Hamas dans un communiqué en anglais. "Nous confirmons que la région ne trouvera ni la stabilité ni la paix tant que n'auront pas cessé l'agression sioniste (israélienne, NDLR), les crimes de génocide et le nettoyage ethnique contre notre peuple dans la bande de Gaza".

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a condamné samedi les frappes nocturnes américaines en Syrie et en Irak, estimant que les États-Unis "mettaient de l'huile sur le feu" au Proche-Orient et étaient "pleinement responsables" des répercussions éventuelles.

Les États-Unis ont mené des frappes visant des forces d'élite iraniennes et des groupes pro-iraniens en Irak et en Syrie, en représailles à une attaque de drone le 28 janvier en Jordanie qui avait tué trois militaires américains.

Cette attaque a été attribuée par Washington à des groupes soutenus par l'Iran. Au moins 23 combattants pro-iraniens ont été tués par les frappes sur l'est de la Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits humains (OSDH). En Irak, 16 personnes parmi lesquelles des civils ont été tuées, a annoncé le gouvernement irakien. Depuis la mi-octobre, plus de 165 frappes de drones et tirs de roquettes ont visé les forces américaines déployées avec la coalition antidjihadiste en Irak et en Syrie.

Revendiquées pour la plupart par une nébuleuse de combattants issus des groupes pro-iraniens qui se fait appeler "Résistance islamique en Irak", ces attaques se sont multipliées après le début de la guerre à Gaza le 7 octobre entre le mouvement islamiste palestinien Hamas et Israël, proche allié des États-Unis.