Le Hamas demande la fin de l'occupation israélienne après l'avis de la CIJ

Cet avis non-contraignant rendu à La Haye place la communauté internationale "face à l'impératif d'agir immédiatement pour mettre fin à l'occupation", en particulier à l'aune de la guerre en cours dans la bande de Gaza, écrit le Hamas dans un communiqué.

La plus haute juridiction de l'ONU a estimé vendredi que l'occupation israélienne, notamment en Cisjordanie, était "illégale" et devait cesser "le plus rapidement possible".