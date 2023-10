Le Hamas détient 229 personnes, selon l'armée israélienne

Le nombre d'otages retenu par le mouvement terroriste palestinien Hamas dans la bande de Gaza est plus élevé qu'Israël ne l'avait d'abord supposé. Vendredi, les familles de 229 otages avaient été informées, a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, soit 5 de plus que la veille. Ce nombre devrait encore augmenter.

Les quatre otages libérés par l'organisation extrémiste palestinienne n'ont pas été inclus dans ce chiffre, selon l'armée. Si on en croit les données israéliennes, les otages sont originaires de 25 pays.

Les otages ont été emmenés dans la bande de Gaza lors de l'attaque de grande ampleur menée par le Hamas sur le sol israélien le 7 octobre, laquelle a fait plus de 1.400 morts côté israélien. Selon Israël, le plus jeune otage serait âgé de neuf mois, tandis que le plus âgé aurait 85 ans.