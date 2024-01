Le Hamas diffuse une vidéo de trois otages israéliennes à Gaza

Les trois femmes ont été formellement identifiées par l'AFP, sur la base de sources officielles ou communautaires, comme faisant partie des personnes emmenées comme otages lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre contre Israël et retenues captives depuis lors dans la bande de Gaza.

Parlant en hébreu, elles accusent à tour de rôle le gouvernement israélien de se désintéresser de leur sort, avant d'apparaître ensemble à l'écran pour demander leur retour immédiat chez elles.

Deux d'entre elles, Karina Ariev et Daniella Gilboa se présentent comme des soldates âgées l'une et l'autre de 19 ans, et la troisième, Doron Steinbrecher, civile, est âgée de 30 ans. Toutes trois affirment être détenues depuis 107 jours, ce qui laisse entendre que les images auraient été tournées dimanche.

La vidéo a été diffusée quelques heures après la décision de la plus haute juridiction de l'ONU appelant Israël à empêcher tout acte éventuel de "génocide" et à autoriser l'accès humanitaire à Gaza.