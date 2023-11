Le Hamas juge insatisfaisantes les propositions israéliennes pour prolonger la trêve

"Toute discussion sur un échange des prisonniers militaires, soldats et officiers, devra être précédée d'un arrêt de l'agression (israélienne) et de la levée du blocus qui étouffe Gaza", a-t-il ajouté.

"L'étape suivante des négociations doit porter sur les échanges de prisonniers de plus de 18 ans et la résistance est prête pour cette étape", a-t-il ajouté, relevant que le Hamas et les autres groupes armés palestiniens étaient "prêts pour toutes les options".