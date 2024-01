Le Hamas "ne sera jamais vaincu" affirme son chef après "l'assassinat" d'Arouri

"Un mouvement dont les leaders et les fondateurs tombent en martyrs pour la dignité de notre peuple et de notre nation, ne sera jamais vaincu", a déclaré M. Haniyeh dans une allocution télévisée. "C'est l'histoire de la résistance et du mouvement qui, après l'assassinat de ses leaders, devient encore plus fort et déterminé", a-t-il ajouté.

"L'assassinat par l'occupation sioniste du grand leader national et vaillant combattant Saleh al-Arouri, ainsi que de ses frères parmi les leaders et les cadres du mouvement, sur le territoire libanais, est un acte terroriste caractérisé, une violation de la souveraineté du Liban et une expansion de son agression contre notre peuple et notre nation", a-t-il ajouté.