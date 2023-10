Le Hamas publie une vidéo de trois femmes présentées comme des otages

Sur cette vidéo de 76 secondes, diffusée par les médias du Hamas avec le titre "un certain nombre de détenus sionistes adressent un message à (Benjamin) Netanyahu et son gouvernement", on peut voir les trois femmes assises sur des chaises en plastique.

L'une d'elle, assise au milieu, appelle sur un ton remonté le Premier ministre israélien à conclure un échange de prisonniers avec le mouvement islamiste pour obtenir leur libération.