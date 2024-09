Le Hamas salue le soutien du chef du Hezbollah face à Israël

Le Hamas et le Hezbollah ont imputé l'attaque à Israël, qui n'a pas fait de commentaire.

Le chef du Hezbollah a reconnu que sa formation avait reçu "un coup sévère et sans précédent dans l'histoire du Liban". Des bipeurs et talkies-walkies utilisés par le Hezbollah ont explosé à travers le Liban mardi et mercredi, faisant 37 morts et près de 3.000 blessés.

Le chef du Hezbollah a cependant promis que son mouvement continuerait à attaquer Israël depuis le Liban "jusqu'à la fin de l'agression" dans la bande de Gaza.

Depuis le début de la guerre dans le territoire palestinien le 7 octobre, Israël échange quasi-quotidiennement des tirs avec le Hezbollah qui affirme attaquer des positions militaires israéliennes en soutien au Hamas.