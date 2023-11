Le Hamas voit dans les accusations américaines un "feu vert pour de nouveaux massacres"

"Ces déclarations donnent le feu vert à l'occupation israélienne pour commettre de nouveaux massacres brutaux visant les hôpitaux, dans le but de détruire le système de santé de Gaza", a réagi le mouvement islamiste palestinien dans un communiqué où il dit "condamner et rejeter" les accusations américaines.

Les Etats-Unis ont accusé mardi soir le Hamas et le groupe palestinien Jihad islamique d'utiliser "un centre de commandement et de contrôle depuis l'hôpital al-Chifa", le plus grand de Gaza, selon les mots de John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, allant ainsi dans le même sens que les autorités israéliennes.

"C'est un crime de guerre", a estimé M. Kirby lors d'un entretien avec des journalistes.

Le Hamas dément régulièrement utiliser les hôpitaux de Gaza pour ses opérations militaires.