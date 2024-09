Le Hezbollah affirme avoir répliqué par des dizaines de missiles sur Safed en Israël

"En défense du Liban et de son peuple" et "en réponse" aux attaques "barbares israéliennes sur des villes, des villages et des civils", les combattants du Hezbollah ont visé "la ville de Safed" avec "80 roquettes", a déclaré la puissante formation pro-iranienne dans un communiqué.

D'après l'armée israélienne, une maison a été touchée par un missile à Rosh Pinna, une localité toute proche de Safed. Les autorités n'ont pas fait état de blessé.