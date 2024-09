Le Hezbollah confirme la mort de son chef

L'armée israélienne avait déjà annoncé depuis quelques heures la mort de celui qui était considéré comme l'homme le plus puissant du Liban.

La mort de Hassan Nasrallah risque d'ébranler son parti, de déstabiliser le pays et constitue une victoire majeure d'Israël face à l'Iran et ses alliés dans la région.

Le mouvement chiite s'est engagé à "poursuivre son djihad en affrontant l'ennemi, en soutien à Gaza et à la Palestine, et en défense du Liban et de son peuple fidèle et honorable".