Le Hezbollah dit avoir affronté des troupes israéliennes qui tentaient de "s'infiltrer" -3

Des combattants du mouvement islamiste pro-iranien ont affronté "une force d'infanterie de l'ennemi israélien qui tentait de s'infiltrer dans le village d'Adaysseh (..) et les ont contraints à se retirer", a indiqué le Hezbollah dans un communiqué.

Le mouvement pro-iranien a également visé avec des roquettes et de l'artillerie "une importante force d'infanterie" israélienne à Misgav Am, dans le nord d'Israël, et des troupes dans trois autres zones en Israël le long de la frontière.