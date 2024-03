Le Hezbollah dit avoir lancé plus de 100 roquettes sur des positions israéliennes

Le mouvement islamiste libanais Hezbollah a affirmé mardi avoir lancé "plus de 100 roquettes" sur des positions militaires israéliennes, en représailles à une frappe de l'aviation israélienne qui a fait un mort la veille dans l'est du Liban.

Depuis le début de la guerre le 7 octobre entre Israël et le Hamas, les violences sont quotidiennes entre l'armée israélienne et le Hezbollah, un allié du mouvement islamiste palestinien, et les menaces d'une guerre ouverte s'accentuent.

Dans un communiqué, le mouvement pro-iranien a indiqué avoir lancé "plus d'une centaine de roquettes de type Katyoucha" sur deux bases militaires sur le plateau occupé du Golan.