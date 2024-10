Le Hezbollah dit avoir lancé une salve de roquettes sur une base militaire israélienne

Les combattants du Hezbollah ont tiré une "importante salve de roquettes" sur cette base à l'est de Safed "en réponse aux attaques de l'ennemi israélien contre des villages et des maisons" au Liban, a déclaré le groupe pro-iranien. C'est la septième fois que le Hezbollah affirme avoir visé Safed et ses environs en deux jours.