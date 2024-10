Le Hezbollah dit avoir visé des soldats israéliens à Metula dans le nord d'Israël

Le mouvement pro-iranien a déclaré avoir tiré à l'artillerie puis avec des roquettes sur "des troupes de l'ennemi" à Metula, situé à la frontière avec le Liban.

L'armée israélienne a également fait état mardi matin de tirs de projectiles en provenance du Liban sur le nord d'Israël. Après le déclenchement de sirènes d'alerte à Metula et Avivim en début de matinée, "plusieurs projectiles ont été identifiés en provenance du Liban" dans chacune de ces deux zones, indique un communiqué militaire selon lequel certains projectiles ont été "interceptés" et que d'autres étaient "tombés", notamment, dans des zones non habitées.