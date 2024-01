Le Hezbollah dit avoir visé un centre de commandement dans le nord d'Israël

Le Hezbollah libanais a affirmé avoir ciblé mardi un centre de commandement de l'armée israélienne dans le nord du pays, en réponse à l'élimination du numéro deux du mouvement islamiste palestinien Hamas et d'un haut responsable militaire de sa formation.

Le mouvement islamiste libanais a déclaré dans un communiqué avoir ciblé "le centre de commandement de la région nord de l'armée" israélienne à l'aide de "plusieurs drones suicides", en "réponse" à l'élimination le 2 janvier du numéro deux du Hamas, Saleh al-Arouri, et à celle de son responsable, Wissam Tawil, tué lundi.

Saleh al-Arouri et six autres responsables et cadres du Hamas ont été tués dans une frappe attribuée à Israël le 2 janvier, dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah.