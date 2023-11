Le Hezbollah et Israël se bombardent à nouveau

La milice libanaise pro-iranienne Hezbollah a de nouveau bombardé des cibles dans la région frontalière avec Israël au cours des dernières heures, a-t-on appris jeudi. Selon Israël, quelque 35 tirs effectués depuis le Liban vers le territoire israélien ont ainsi été identifiés. Un certain nombre d'entre eux ont également été interceptés. Certaines bases de lancement et sources de bombardement ont été touchées.

Des groupes de soldats de l'infanterie israélienne et un char ont été pris pour cible par le Hezbollah. Sur la base d'Ein Zeitim, près de Safed, 48 roquettes de type Katioucha ont été tirées, dont une a atteint son but, selon la milice. Les médias israéliens ont ensuite fait état de deux maisons touchées dans le kibboutz de Manara, et de plusieurs incendies qui se seraient déclarés. On ignore encore s'il y a eu des victimes.

Israël a, dans la foulée, lancé des attaques à la périphérie de trois villages libanais, a-t-on appris auprès des services de sécurité de ce pays. Seuls des dégâts matériels y ont été signalés jusqu'à présent.