Le Hezbollah félicite le Hamas pour son "opération héroïque" contre Israël

La branche armée du Hamas a annoncé samedi avoir déclenché l'opération "déluge d'Al-Aqsa" contre Israël et lancé plus de 5.000 roquettes depuis la bande de Gaza.

"Le Hezbollah félicite le peuple palestinien et ses alliés des Brigades al-Qassam et du Hamas" pour "cette opération héroïque à grande échelle" et "victorieuse", a affirmé le parti chiite dans un communiqué.