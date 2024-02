Le Hezbollah fera payer à Israël "par le sang" le prix des civils tués au Liban

Ses propos sont intervenus après des frappes israéliennes meurtrières contre le sud du Liban mercredi, qui ont fait au moins 15 morts, dix civils et cinq combattants du Hezbollah.

"Nos femmes et nos enfants qui ont été tués (...), l'ennemi paiera le prix de leur sang versé", a déclaré le chef du mouvement islamiste libanais dans une allocution télévisée.

Ces frappes avaient été menées en représailles à un tir de roquette non revendiqué depuis le Liban sur une base militaire du nord d'Israël, qui a tué une soldate.

La formation islamiste avait annoncé jeudi soir avoir tiré des dizaines de roquettes sur le nord d'Israël, comme première riposte aux frappes israéliennes.

Mercredi a été la journée la plus sanglante depuis le début des échanges de tirs à la frontière entre le Hezbollah et l'armée israélienne, il y a plus de quatre mois.