Le Hezbollah menace "l'ennemi" de déployer "toute sa puissance"

"Si l'ennemi nous fait la guerre, nous lui montrerons toutes nos capacités et notre pouvoir", a menacé jeudi le Hezbollah, puissant mouvement chiite libanais allié du Hamas palestinien et pro-iranien, peu après l'arrivée du médiateur américain Amos Hochstein dans la capitale Beyrouth. Celui-ci doit négocier un cessez-le-feu à la frontière israélo-libanaise, d'après des sources gouvernementales.

Depuis le début d'une nouvelle guerre entre Israël et le Hamas, le 7 octobre, les confrontations sont quotidiennes entre l'État hébreu et les milices du Hezbollah à la frontière entre le Liban et Israël, faisant craindre une propagation du conflit dans le reste du Liban et de la région. Cette nouvelle escalade constitue la plus meurtrière entre les deux pays depuis la seconde guerre du Liban en 2006.