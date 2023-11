Le Hezbollah ne doit pas "chercher à profiter" de la guerre Israël-Hamas

Les États-Unis ont mis en garde vendredi le mouvement libanais pro-iranien Hezbollah de ne pas "chercher à profiter du conflit" entre Israël et le Hamas, en réaction au discours de son chef Hassan Nasrallah.

"Le Hezbollah et d'autres acteurs, étatiques ou non, ne doivent pas chercher à profiter du conflit en cours", a déclaré à la presse la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, réitérant le message adressé plus tôt par un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche.

"Les États-Unis ne cherchent pas l'escalade, nous avons été clairs à ce sujet", a-t-elle insisté.