Le Hezbollah se dit "préparé" à intervenir contre Israël en temps voulu

"Les contacts en coulisses qui sont menés avec nous, directement et indirectement, par les grandes puissances, les pays arabes et les envoyés de l'ONU, nous demandant de ne pas intervenir dans la bataille, ne nous affecteront pas", a-t-il encore dit.

La guerre entre Israël et Gaza a déjà fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés en moins d'une semaine. Elle a commencé après l'attaque surprise du 7 octobre du Hamas, qui a fait plus de 1.300 victimes du côté d'Israël et 150 otages.

Les frappes de représailles israéliennes ont fait plus de 1.500 morts dans la bande Gaza, qui a été privée de vivres, d'eau et d'électricité.

Depuis le début de la guerre, l'implication du Hezbollah depuis le sud du Liban est restée limitée à des bombardements sur des positions israéliennes dans le nord, visant à soutenir le Hamas, son allié.